Выплатят по 12 000 рублей: россияне получат деньги за новогодние праздники

Выплатят по 12 000 рублей: россияне получат деньги за новогодние праздники
Выплаты начнутся с 10 января. Фото: pixabay

Жителям России с 10 января начнут выплачивать денежные средства за новогодние праздники. Выплату в 12 000 рублей смогут получить те, кто работал в этот период в определенных сферах.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о медиках, которые работают с коронавирусными пациентами. Для них за новогодние праздники предусмотрены специальные соцвыплаты. Такое распоряжение президент Владимир Путин дал в декабре.

Медработников, которые встречаются с ковидом на работе, ждут двойные выплаты. Деньги начислят всем, кто вышел на дежурство с 31 декабря по 9 января включительно.

Выплаты начнутся с 10 января. Сумма будет разниться в зависимости от сферы и круга обязанностей медика. Например тем, кто оказывал помощь пациентам с COVID-19 в больничных стенах, доплачивают по 3880 рублей за смену. Водителям скорой помощи платят по 1215 за смену.

В среднем выплату можно округлить до 2000 рублей за один выход. На праздникам медикам начисляется двойной коэффициент, то есть уже 4000 рублей за смену. В среднем медики работали на праздниках по три смены каждый. Это значит, что они смогут получить по 12 000 рублей за этот период

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторым молодым россиянам выплатят по 10 000 рублей в 2022 году.

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