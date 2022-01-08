Некоторым молодым россиянам выплатят по 10 000 рублей в 2022 году

Выплаты начнутся с сентября, когда в вузах наступит новый учебный год. Фото: Pixabay

Выплаты начнутся с сентября, когда в вузах наступит новый учебный год. Фото: Pixabay

В наступившем году некоторых жителей России ждет новая денежная выплата. По 10 тысяч рублей во второй половине года получит одна категория граждан.

Как сообщает PRIMPRESS, на новые выплаты в 2022 году могут рассчитывать молодые люди, которые учатся в вузах. Деньги будут выдавать ежемесячно, эти выплаты станут дополнительной стипендией для студентов.

Каждый месяц получать по 10 000 рублей смогут только те студенты, которые относятся к категории малочисленных коренных народов. Условием для получения этой суммы также станет хорошая успеваемость и отсутствие задолженностей по учебе.

Выплаты начнутся с сентября, когда в вузах наступит новый учебный год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые россиянки получат выплату в 30 000 рублей в январе.