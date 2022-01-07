Некоторые россиянки получат выплату в 30 000 рублей в январе

Некоторые россиянки получат выплату в 30 000 рублей в январе
Деньги можно будет получить только по заявлениям. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Часть россиянок могут рассчитывать на единовременную выплату в 30 000 рублей от государства в январе 2022 года.

В Пенсионном фонде РФ рассказали, претендовать на разовую выплату могут беременные женщины, которые находятся на сроке не менее 180 дней. Пособие также смогут получить россиянки, состоящие в браке с молодым человеком, который проходит военную службу по призыву. Кроме того, на выплату могут рассчитывать женщины, супруг которых учится на первом курсе военного училища или на военной кафедре в вузе. Об этом пишет РИА ФАН.

ПФР будет начислять такие выплаты в 2022 году впервые. До этого момента за выдачу соответствующих пособий отвечали органы соцзащиты.

Деньги можно будет получить только по заявлениям. Для этого нужно подготовить все необходимые справки и вместе с ними обратиться в отделение ПФР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году.

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Некоторые россиянки получат выплату в 30 000 рублей в январе
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