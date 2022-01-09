Ежедневное употребление картофеля снижает риск инсульта

Ежедневное употребление картофеля снижает риск инсульта
Ежедневное употребление 130 граммов картофеля снизит вероятность мозгового удара на 40%. Фото: unsplash

Употребление одной картофелины в день поспособствует снижению риска инсульта у человека на 40%.

Как утверждает пользователь китайской соцсети WeChat, в картофеле содержится большое количество витаминов, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Овощ является богатым источником витаминов В и С. А содержащийся в картофеле калий снижает риск инсульта — ежедневное употребление 130 граммов этого продукта снизит вероятность мозгового удара на 40%.

Кроме того, в картофель богат полифенолами, снижающими риск появления рака молочной железы. А свежевыжатый сок из овоща может снизить повышенное артериальное давление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач посоветовала «январскую диету» для снижения риска рака.

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