Эксперты дали советы, как продлить срок службы аккумулятора смартфона

Эксперты дали советы, как продлить срок службы аккумулятора смартфона
При возможности стоит пользоваться только "родным" зарядным устройством. Фото: unsplash

Эксперты рассказали о способах продлить жизнь аккумулятору смартфона, а также назвали частые ошибки при попытках зарядить гаджет.

Как сообщают «Известия», в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы батарея смартфона не перегревалась. Это может случаться при запуске мощных игр, при использовании приложений, потребляющих много оперативной памяти, а также из-за работающих в фоновом режиме вкладок. Также рекомендуется снимать телефон с зарядки в случае нагревания аккумулятора. Кроме того, при возможности стоит пользоваться только «родным» зарядным устройством.

Отмечается, что срок службы аккумулятора составляет от одного до трех лет. Это зависит от интенсивности использования устройство. Пользователям также советуют не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что IT-эксперт назвал зависания и быструю разрядку признаками «умирания» смартфона.

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Эксперты дали советы, как продлить срок службы аккумулятора смартфона
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