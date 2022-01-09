В Сестрорецке мужчина совершил налет на диспетчерский пункт такси и был объявлен в розыск

В Сестрорецке мужчина совершил налет на диспетчерский пункт такси и был объявлен в розыск
Инцидент произошел на улице Воскова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петербурге разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на диспетчерский пункт такси.

В субботу, 8 января, под утро правоохранителям поступило сообщение от диспетчера такси о нападении на диспетчерский пункт такси, расположенный в доме №2 по улице Воскова города Сестрорецк.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, на месте 56-летняя диспетчер-стажер рассказала, что неизвестный угрожал аэрозольным газовым баллончиком и потребовал деньги. После женщина передала злоумышленнику более 23 тысяч рублей, он скрылся с деньгами.

Правоохранители начали розыск мужчины. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сестрорецке мужчина совершил налет на диспетчерский пункт такси и был ...
Врачи назвали сочетания продуктов, которые вредят здоровью
Автомобилист, устроивший погоню на КАД, вынудил ДПС открыть огонь
Эксперты дали советы, как продлить срок службы аккумулятора смартфона
Гинцбург объяснил, можно ли привитым от COVID-19 окунаться в прорубь
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Врач: у заболевших омикрон-штаммом коронавируса детей появляется сыпь
Ежедневное употребление картофеля снижает риск инсульта