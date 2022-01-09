В Сестрорецке мужчина совершил налет на диспетчерский пункт такси и был объявлен в розыск

В Петербурге разыскивают злоумышленника, совершившего разбойное нападение на диспетчерский пункт такси.

В субботу, 8 января, под утро правоохранителям поступило сообщение от диспетчера такси о нападении на диспетчерский пункт такси, расположенный в доме №2 по улице Воскова города Сестрорецк.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, на месте 56-летняя диспетчер-стажер рассказала, что неизвестный угрожал аэрозольным газовым баллончиком и потребовал деньги. После женщина передала злоумышленнику более 23 тысяч рублей, он скрылся с деньгами.

Правоохранители начали розыск мужчины. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.