Рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения

По подозрению в ограблении цветочного магазина в Калининском районе Петербурга задержали ранее судимого мужчину.
Как сообщили в городском ГУ МВД, грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.
Предполагаемого преступника нашли и задержали уже через несколько часов у метро «Гражданский проспект». По подозрению в грабеже в полицию доставили 27-летнего жителя Ростовской области, в прошлом судимого за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину.