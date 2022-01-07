Рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения

Мужчина применил физическую силу и украл 8000 рублей из кассы. Фото: pixabay

Мужчина применил физическую силу и украл 8000 рублей из кассы. Фото: pixabay

По подозрению в ограблении цветочного магазина в Калининском районе Петербурга задержали ранее судимого мужчину.

Как сообщили в городском ГУ МВД, грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.

Предполагаемого преступника нашли и задержали уже через несколько часов у метро «Гражданский проспект». По подозрению в грабеже в полицию доставили 27-летнего жителя Ростовской области, в прошлом судимого за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину.