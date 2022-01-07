Рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения

Рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения
Мужчина применил физическую силу и украл 8000 рублей из кассы. Фото: pixabay

По подозрению в ограблении цветочного магазина в Калининском районе Петербурга задержали ранее судимого мужчину.

Как сообщили в городском ГУ МВД, грабитель напал на цветочный магазин на проспекте Просвещения накануне утром. 30-летняя флорист вызвала полицию сообщив, что неизвестный силой отобрал из кассы 8000 рублей и скрылся.

Предполагаемого преступника нашли и задержали уже через несколько часов у метро «Гражданский проспект». По подозрению в грабеже в полицию доставили 27-летнего жителя Ростовской области, в прошлом судимого за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину.

грабеж новости СПб ограбление проспект просвещения цветочный магазин


 

Новости партнеров
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рецидивист ограбил цветочный магазин на проспекте Просвещения
Школьник с Ленинского проспекта попал в больницу с осколком бутылки в глазу
В России за сутки коронавирусом заразились 16,7 тысячи человек
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 206 человек
В Петербурге зафиксировали еще 61 смерть от коронавируса
COVID-19 подхватили еще 1,3 тысячи петербуржцев
На станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину
Россиянам назвали продукты, которые подорожают на 25% после новогодних праздников