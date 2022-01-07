На станцию скорой помощи в Петербурге подбросили убитого мужчину

Врачи попытались спасти жизнь пострадавшего, но мужчина скончался. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Врачи попытались спасти жизнь пострадавшего, но мужчина скончался. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти неизвестного мужчины, труп которого подкинули на станцию скорой помощи.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в ночь на 7 января на улице Карпинского. Трое неизвестных на автомобиле Hyundai Solaris белого цвета привезли к зданию подстанции скорой помощи тело едва дышащего мужчины и скрылись. Врачи попытались спасти жизнь пострадавшего, но мужчина скончался. На его шее обнаружили два тяжелых ножевых ранения.

Погибшему около 25-30 лет на вид, его личность выясняется. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец устроил стрельбу на пешеходном переходе и попал в полицию.