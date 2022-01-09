Антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки

Подобную опасность антител фиксируют и при некоторых других заболеваниях. Фото: комитет по здравоохранению

Подобную опасность антител фиксируют и при некоторых других заболеваниях. Фото: комитет по здравоохранению

Антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе.

Они провели исследование и выяснили, что после выздоровления от COVID-19 у человека наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Как указано в статье в журнале Journal of Translational Medicine (JTM), у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм коронавируса в России приведет к рекордной заболеваемости COVID.