В России за сутки выявили более 16,2 тысяч случаев COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 16 246 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 9 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 650 849.

За сутки зафиксировали 763 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 316 163 пациента. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 751 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 686 912.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе.