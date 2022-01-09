Жителям домов в Адмиралтейском районе вернули отопление после аварии на теплосетях

Жителям домов в Адмиралтейском районе вернули отопление после аварии на теплосетях
В квартиры местных жителей вернулось тепло. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Адмиралтейском районе Северной столицы завершились ремонтные работы на лопнувшем трубопроводе. В квартиры жителей домов на набережной реки Фонтанки вернулось тепло.

Об этом стало известно сегодня, 9 января. Аварийный участок был обнаружен у дома №88. В ходе ремонта специалисты компании заменили более 4 м ненадежного трубопровода различного диаметра.

«Циркуляции во всей зоне снабжения распределительной сети «Театральная» в Адмиралтейском районе полностью восстановлена к 10:40 утра», — сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Система переведена в штатный режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о прорыве трубы на Софийской улице. Фонтан взлетел на несколько метров вверх. Кадрами коммунальной аварии прохожие поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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