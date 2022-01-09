В России зафиксировали минимальный показатель смертности от COVID с сентября

От болезни за 24 часа вылечился 20 751 человек. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

От болезни за 24 часа вылечился 20 751 человек. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В России за прошедшие сутки зафиксировали 763 случая смерти от коронавирусной инфекции. Это минимальный показатель с 13 сентября 2021 года.

Смертность ниже отметки в 800 человек фиксируется в стране третий день подряд, свидетельствуют данные из официальной статистики оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Общее число жертв коронавирусной инфекции составило 316 163. Условная летальность вируса остается на уровне 2,97%.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 16 246 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 650 849.