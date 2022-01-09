В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 млн рублей

В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 млн рублей. Фото: pixabay.com

В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге пересмотрели субсидии из федерального бюджета, которые направят на региональные проекты и программы в ближайшие пару лет. Средства пойдут на поддержку предпринимателей.

Власти Северной столицы подписали постановление, по которому будут направлены федеральные субсидии по трем программам развития, среди которых малое предпринимательство, рынок газомоторного топлива и агропромышленный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Дополнительные средства планируют перечислить в 2022-2024 годах, общая сумма денежных средств составит около 295, 8 млн рублей. Также отмечается, что в Петербурге предприниматели будут обладать льготным доступом к заемным средствам. В 2022 году большая часть получит право на заключение экспортных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта.