На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов

На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов
На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов. Фото: группа "Вконтакте"/"Фестиваль "Петроджаз""

В воскресенье, 9 января, на 62 году жизни ушел из жизни петербургский андерграундный художник и музыкант Александр Лебедев-Фронтов.

О смерти Александра Лебедев-Фронтова рассказал на своей странице Иннокентий Волкоморов, который был знаком с усопшим. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Художник родился в Ленинграде в 1960 году. Творец известен по таким работам, как «Ветрофония» и «Монумент страха». Лебедев-Фронтов был одним из первых советских музыкантов, которые играли экспериментальную музыку. В сфере искусства известность приобрел, как художник-график.

По имеющейся информации, причиной смерти стал инфаркт. Информация о дате и месте прощания на данный момент не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогоднюю ночь ушел из жизни советский и российский актер Михаил Бычков, который снялся в фильме «Кин-дза-дза!».

Александр Лебедев-Фронтов музыкант новости СПб скончался художник


 

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