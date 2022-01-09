На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов

На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов. Фото: группа "Вконтакте"/"Фестиваль "Петроджаз""

На 62 году жизни скончался петербургский художник и музыкант Лебедев-Фронтов. Фото: группа "Вконтакте"/"Фестиваль "Петроджаз""

В воскресенье, 9 января, на 62 году жизни ушел из жизни петербургский андерграундный художник и музыкант Александр Лебедев-Фронтов.

О смерти Александра Лебедев-Фронтова рассказал на своей странице Иннокентий Волкоморов, который был знаком с усопшим. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Художник родился в Ленинграде в 1960 году. Творец известен по таким работам, как «Ветрофония» и «Монумент страха». Лебедев-Фронтов был одним из первых советских музыкантов, которые играли экспериментальную музыку. В сфере искусства известность приобрел, как художник-график.

По имеющейся информации, причиной смерти стал инфаркт. Информация о дате и месте прощания на данный момент не поступала.

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