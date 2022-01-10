Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям ЕС.

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток — 2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — приводит ее слова газета La Stampa.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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