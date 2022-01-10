В понедельник в Ленобласти ожидается небольшое потепление и снег

В начале рабочей нежели в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В понедельник, 10 января, в большинстве районов пройдет небольшой или умеренный снег.

Днем термометры в регионе покажут на юге от -6 до -11 градусов, на севере от -11 до 16 градусов. Местами ночью ожидается -19 градусов.

Ветер северо-восточного, северного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.