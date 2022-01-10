Утром Калининский район остался без уборки снега

Утром Калининский район остался без уборки снега
Уборочная техника в Петербурге 10 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

На Васильевском острове насчитывается 17 машин, на Петроградской стороне — 22.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

На юге убирают снег в Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Невском районах. В Красногвардейском районе районе сосредоточено около 24 единиц техники.

В Калининском и Выборгском районах техники больше на окраинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.

калининский район спецтехника уборка снега


 

Новости партнеров
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром Калининский район остался без уборки снега
В понедельник в Ленобласти ожидается небольшое потепление и снег
Глава МИД ФРГ объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»
Диетолог назвала продукты, без которых организм быстро стареет
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП во Всеволожском районе
В Пулково 10 января задержан один рейс
«Самозанятость — не приговор»: какую поддержку окажут ...
В Россельхознадзоре сообщили, что следят за закупками продуктов в школы, ...