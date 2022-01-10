Утром Калининский район остался без уборки снега

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

На Васильевском острове насчитывается 17 машин, на Петроградской стороне — 22.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

На юге убирают снег в Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Невском районах. В Красногвардейском районе районе сосредоточено около 24 единиц техники.

В Калининском и Выборгском районах техники больше на окраинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.