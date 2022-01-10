В Алма-Ате вернулся интернет

В Алма-Ате вернулся интернет
Протестующие стали собираться на площади. Фото: скриншот видео Youtube

Мобильный и стационарный интернет появился в Алма-Ате и других регионах Казахстана после более чем трех суток отсутствия, снова заработали мессенджеры и соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

С 6 января относительно стабильная работа интернета наблюдалась только в столице — Нур-Султане.

О возобновлении работы интернета в соцсетях сообщают жители Алма-Аты, Усть-Каменогорска, Атырау.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

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