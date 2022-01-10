Злостных нарушителей ПДД начнут привлекать к уголовной ответственности

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять ТС и пойманные за рулем. Фото: pixabay

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять ТС и пойманные за рулем. Фото: pixabay

В России с 10 января вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Российским водителям теперь грозит уголовный срок за превышение скорости более чем на 60 км в час и неоднократный выезд на встречку. За эти нарушения грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, предусмотрены штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Также до двух лет заключения в колонии могут получить водители, лишенные права управлять ТС и пойманные при этом за рулем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в ноябре зафиксировали около 750 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это хоть и много, но на 30% меньше, чем в октябре и сентябре. Отмечается, что нарушения зафиксировали благодаря фотовидеофиксации. Большая часть из них связана с нарушением скоростного режима.