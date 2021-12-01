В Петербурге в ноябре автомобилисты стали реже нарушать ПДД

Количество нарушений снизилось на 30% по сравнению с октябрем и сентябрем.

В Санкт-Петербурге в ноябре зафиксировали около 750 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это хоть и много, но на 30% меньше, чем в октябре и сентябре. Отмечается, что нарушения зафиксировали благодаря фотовидеофиксации. Большая часть из них связана с нарушением скоростного режима. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно также, что снизилось число аварий с пострадавшими. С января по сентябрь таковых было 3669, что на 5,3% ниже прошлогодних показателей. В авариях погибли 145 человек – это на 9,9% меньше, чем в 2020 году.

С начала года зафиксировано более 7,2 миллионов нарушений ПДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года.