Некоторых пенсионеров ждет еще одна выплата в этом году

Некоторых пенсионеров ждет еще одна выплата в этом году
Расчитывать на выплату могут не все. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Часть пенсионеров в России может надеяться на выплату по 6 500 рублей в этом году.

С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает PRIMPRESS. Он планирует подать документ о введении выплаты в Парламент весной 2022 года.

Планируется, что выплаты будут адресованы гражданам РФ, достигшим 75 лет.

На данный момент выплата готовится для россиян, которым исполнится 80 лет. Для них выплата к пенсии увеличится вдвое, то есть к пенсии прибавят 6400 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

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