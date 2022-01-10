Праздники закончились: в Петербурге в понедельник с утра 7-балльные пробки

Праздники закончились: в Петербурге в понедельник с утра 7-балльные пробки
Движение на городских магистралях осложнено. Фото: Baltphoto

В Петербурге с утра на дорогах замечены семибалльные пробки. В понедельник утром, 10 января, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах сильно затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако лишь к 11:00 заторы станут трехбалльные.

«Красные» участки замечены на Приморском проспекте, на Богатырском проспекте, на Парашютной улице, на Пироговской набережной, на Троицком мосту, на Невском проспекте, на набережной Обводного канала, на Октябрьской набережной, на улице Коллонтай, на набережной Кутузова, на Литейном проспекте, на Витебском проспекте, на проспекте Стачек, на Ленинском проспекте, на Гончарной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург вернутся 20-градусные морозы.

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