Шестеро петербуржцев не сели на проблемный рейс из Шарм-эш-Шейха

Шестеро петербуржцев не сели на проблемный рейс из Шарм-эш-Шейха
Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх был задержан более чем на 12 часов. Фото: pexels.com

Авиакомпания вместе с туроператором организовала возвращение пассажиров на в Россию.

Днем ранее с рейсами между Петербургом и Шарм-эш-Шейхом были проблемы. Сначала больше чем на 12 часов задержали рейс из Северной столицы, при этом жители Северной столицы не могли улететь на родину из египетского аэропорта. Петербуржцы должны были улететь на том же самолёте. Об этом сообщает 78.ru.

Справиться со всеми трудностями удалось только сегодня.

Так, несмотря на все принятые меры, на трансфер в аэропорт к новому времени вылета не пришли шесть человек из 336, однако вопрос в результате всё равно завершился успешно.

Авиакомпания старалась до конца регистрации связаться с опоздавшими, был подготовлен отдельный автобус, который всё это время ожидал пассажиров у отеля. Однако дозвониться до горожан удалось только после вылета самолета в город на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами.

авиакомпания новости СПб рейс Шарм-эш-Шейх


 

Новости партнеров
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шестеро петербуржцев не сели на проблемный рейс из Шарм-эш-Шейха
В России предложили провести новую пенсионную реформу
В доме на Выборгском шоссе полиция обнаружила игорное заведение
Праздники закончились: в Петербурге в понедельник с утра 7-балльные пробки
Уиллу Смиту дали «Золотой Глобус» за лучшую мужскую драматическую роль
Некоторых пенсионеров ждет еще одна выплата в этом году
Роспотребнадзор: дети начали массово заболевать коронавирусом
В Петербург вернутся 20-градусные морозы