Шестеро петербуржцев не сели на проблемный рейс из Шарм-эш-Шейха

Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх был задержан более чем на 12 часов. Фото: pexels.com

Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх был задержан более чем на 12 часов. Фото: pexels.com

Авиакомпания вместе с туроператором организовала возвращение пассажиров на в Россию.

Днем ранее с рейсами между Петербургом и Шарм-эш-Шейхом были проблемы. Сначала больше чем на 12 часов задержали рейс из Северной столицы, при этом жители Северной столицы не могли улететь на родину из египетского аэропорта. Петербуржцы должны были улететь на том же самолёте. Об этом сообщает 78.ru.

Справиться со всеми трудностями удалось только сегодня.

Так, несмотря на все принятые меры, на трансфер в аэропорт к новому времени вылета не пришли шесть человек из 336, однако вопрос в результате всё равно завершился успешно.

Авиакомпания старалась до конца регистрации связаться с опоздавшими, был подготовлен отдельный автобус, который всё это время ожидал пассажиров у отеля. Однако дозвониться до горожан удалось только после вылета самолета в город на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами.