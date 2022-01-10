Эксперт посоветовал пить кислые напитки после праздников

Эксперт посоветовал пить кислые напитки после праздников
Новогодний стол. Фото: Pixabay

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что состояние постинтоксткации после чрезмерного употребления алкоголя во время новогодних праздников помогут облегчить кислые напитки, в том числе кисломолочные.

«Если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном», — приводит его слова ТАСС.

При этом от крепкого чая и кофе лучше воздержаться, так как эти напитки дают дополнительную нагрузку на сердце.

Также полезны будут супы и бульоны. Важно не перегружать организм жидкостью во избежание отеков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников призвал россиян отказаться от новогодних традиций. Он подчеркнул, что иногда отпраздновать Новый год с банкой консервов можно лучше, чем с деликатесами.

алкоголь праздники эксперт


 

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