Доктор Мясников призвал россиян отказаться от новогодних традиций

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал жителей России нарушить новогодние традиции и провести Новый год как «праздник для души».

Мясников заявил в эфире программы «О самом главном», что Новый год нужно праздновать вне зависимости от происходящего, будь то шторм, ураган или пандемия. При этом доктор посоветовал разнообразить привычное празднование, отказавшись от традиционного ужина перед телевизоров.

По словам врача, такой способ проведения новогодней ночи раздражал его еще в молодости. Мясников уверен, что иногда отпраздновать Новый год с банкой консервов можно лучше, чем с деликатесами.

Врач считает, что главное в этом деле — настроение. По его словам, в Новый год «в хорошей компании с хорошим настроением можно сгущенки выпить, водой запить».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку.