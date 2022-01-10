Уже в апреле вырастут социальные пенсии на 7,7%

Уже в апреле вырастут социальные пенсии на 7,7%
В 2023 году, как заложено в бюджете ПФР на 2022-2024 годы, социальные пенсии должны вырасти на 2,5%, а в 2024 году на 9,9%. Фото: pixabay

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7 процентов уже с 1 апреля наступившего года.

В прошлом году после индексации на 3,4 процента средний размер социальной пенсии увеличился до 10 тыс. 183 рублей.

А после индексации в апреле в 2022 году средний размер такой пенсии достигнет почти 11 тысяч рублей. Однако это на 7 тысяч меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости. Напомним, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 5,9%.

Отмечается, что в 2023 году, как заложено в бюджете ПФР на 2022-2024 годы, социальные пенсии должны вырасти на 2,5%, а в 2024 году на 9,9%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили провести новую пенсионную реформу.

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