В России предложили покупать автомобили на материнский капитал

В России предложили покупать автомобили на материнский капитал
Многим семьям с детьми необходим автомобиль. Фото: pixabay

Нововведение позволило бы решить сразу несколько проблем.

Такая идея была озвучена на портале «Российская общественная инициатива», семьям с детьми хотят разрешить покупать авто на деньги от материнского капитала в рамках государственных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

В настоящий момент использовать маткапитал можно на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, также возможно направить средства на накопительную пенсию матери, приобрести товары и услуги для детей-инвалидов или получать ежемесячную выплату на второго ребёнка, рождённого с 1 января 2018 года.

Отмечается, что в семьях, где рождается малыш, возникает проблема мобильности. Без автомобиля довольно трудно посещать с ребенком соцучреждения, передвигаясь на общественном транспорте.

Семьи, в которых уже есть два-три малыша, задумываются о покупке более вместительного автомобиля.

По мнению автора инициативы, если граждане будут приобретать отечественные машины на маткапитал, то власти смогут достигнуть сразу двух целей. Так, увеличится спрос на автомобили отечественного производства, а также вырастет уровень жизни у семей с детьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт спрогнозировал подорожание стоимости автомобилей на 10%.

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