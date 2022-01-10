В январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей

В январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей
На эту выплату могут рассчитывать семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Фото: Pixabay

В январе 2022 года некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей от ПФР.

Ожидается, что уже 10 января, некоторые граждане получат денежные средства от пенсионного фонда.

На эту выплату могут рассчитывать семьи, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года.

По данным PRIMPRESS, деньги поступят на карты россиян уже в ближайшее время — с 10 по 14 число.

Размер самой выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка, установленному в каждом отдельном регионе. В среднем по стране он составляет 10–11 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

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