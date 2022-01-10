Пьяные посиделки в Выборге закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Выборге закончились ножевым ранением
Пострадавшая госпитализирована. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборге женщина попала в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 9 января в больницу позвонила женщина. По ее словам, к ней домой пришел по улице Гагарина и сказал, что убил свою жену.

По предварительной информации, мужчина 1952 года рождения, в результате конфликта после распития спиртных напитков, нанес удар ножом своей жене 1963 года рождения. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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