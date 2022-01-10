Ученые рассказали о возможности непорочного зачатия человека

Ученые рассказали о возможности непорочного зачатия человека
Непорочное зачатие может произойти и у человека. Фото: Pixabay

Исследовательница из Египта Синтия Штайнер смогла доказать возможность нетрадиционного формирования эмбриона человека в организме.

Статью, в которой приводится исследование о партеногенезе, то есть бесполом размножении или «непорочном зачатии», опубликовало издание Sasapost. Ученые знали об этом явлении и ранее, но его изучению не уделялось большого внимания.

Еще в 2016 году самка акулы в Австралии смогла размножиться без участия самца. Такой феномен называется партеногенезом, то есть происходит бесполое размножение, когда сперматозоид не оплодотворяет яйцеклетки.

Непорочное зачатие может произойти и у человека, правда у зародыша не сможет сформироваться скелет, и плод, скорее всего, просто превратится в опухоль. Случай партеногенеза среди людей даже был зафиксирован в 1990-е.

Более чем у 80 видов позвоночных непорочное зачатие проходит более успешно — детеныши рождаются здоровыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайские ученые назвали зеленый чай «напитком жизни».

непорочное зачатие пертеногенез ученые


 

Новости партнеров
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали о возможности непорочного зачатия человека
Дрозденко призвал разобраться с плохой уборкой снега в Ленобласти
Юрист рассказала, за что россиян могут лишить детских пособий
Стало известно, что успел сделать петербургский парламент 7-ого созыва за ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 60 человек
Прокуратура ответила на бойкот QR-кодов в Петербурге
После зимних каникул на удаленку из-за COVID перевели два петербургских ...
Вся в синяках: пьяный супруг рассказал полиции об обнаружении тела жены на Науке