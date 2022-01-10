Ученые рассказали о возможности непорочного зачатия человека

Непорочное зачатие может произойти и у человека. Фото: Pixabay

Непорочное зачатие может произойти и у человека. Фото: Pixabay

Исследовательница из Египта Синтия Штайнер смогла доказать возможность нетрадиционного формирования эмбриона человека в организме.

Статью, в которой приводится исследование о партеногенезе, то есть бесполом размножении или «непорочном зачатии», опубликовало издание Sasapost. Ученые знали об этом явлении и ранее, но его изучению не уделялось большого внимания.

Еще в 2016 году самка акулы в Австралии смогла размножиться без участия самца. Такой феномен называется партеногенезом, то есть происходит бесполое размножение, когда сперматозоид не оплодотворяет яйцеклетки.

Непорочное зачатие может произойти и у человека, правда у зародыша не сможет сформироваться скелет, и плод, скорее всего, просто превратится в опухоль. Случай партеногенеза среди людей даже был зафиксирован в 1990-е.

Более чем у 80 видов позвоночных непорочное зачатие проходит более успешно — детеныши рождаются здоровыми.

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