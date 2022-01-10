Должников оставят без льгот, а семьи с детьми получат больше денег: какие изменения ждут россиян в 2022

С 2022 года в жизни российских граждан произойдут некоторые изменения. Среди них — потеря субсидий должниками и увеличение выплат семьям с детьми.

Россияне, которые привыкли оттягивать платежи за коммуналку, больше не смогут рассчитывать на субсидии и компенсации расходов за ЖКУ. С 1 января государство вправе отказывать в льготах коммунальным должникам. С этим могут столкнуться те, у кого долг копится в течение последних трех лет. А на соответствующее решение должен быть актуальный судебный акт.

Также с нового года увеличивается размер путинского пособия: выплаты будут равняться прожиточному минимуму ребенка за тот год, в который семья обращается за материальной поддержкой. Власти расширили и список семей, которые могут претендовать на выплату: деньги будут начислены, если средний доход на каждого члена семьи меньше двух региональных прожиточных минимумом. Если раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, то теперь — на год обращения за выплатой.

Поднимается и размер пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет — оно будет рассчитываться по уровню дохода семьи. Базовый размер — 50% от детского прожиточного минимума. В среднем по России это будет 6137 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей.