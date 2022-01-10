Александр Дрозденко открыл новую школу от Setl Group в Кудрово

В Кудрово 10 января состоялось открытие новой общеобразовательной школы в проекте Setl Group на территории ЖК «Лондон».

В открытии современной школы участвовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Новое образовательное учреждение возведено холдингом Setl Group на Столичной улице, 9. Экскурсию по школе для главы области провел генеральный директор Setl City (входит в Setl Group) Илья Еременко.

Средняя образовательная школа «Кудровский ЦО №2» была сдана в сентябре 2021 года. Сегодня она открыла свои двери для учеников: за парты сядут 1100 школьников — 44 класса от начальных до старших.

Четырехэтажное здание оформлено в светлых тонах: белых, персиковых и светло-салатовых. Учеников ждут комфортные учебные и компьютерные классы, просторная столовая, актовый зал, библиотека с медиа и читальным залом. Для занятий спортом есть большой и малый зал, а также класс ритмики. Также в школе сделали творческие мастерские, лаборатории 3D-моделирования и робототехники.

На территории школы создали футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, места для прыжков в длину, а также площадки для игр и отдыха.

После экскурсии по школе Дрозденко также посетил новый детский сад, построенный Setl Group по соседству. Детсад стал филиалом Кудровского центра образования №2. В садик смогут пойти 160 малышей. Для них подготовили игровые комнаты, спальни, залы для занятий физкультурой и музыкой, медпункт, кабинеты для развивающих и обучающих занятий. Во дворе есть спортивная площадка и просторная территория для игр, включающая в себя восемь площадок с теневыми навесами. Детский сад откроет свои двери до конца января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дворы проектов Setl Group украсили пушистые ели.