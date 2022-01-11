Дебоширы устроили разборки с полицией на станции «Гражданский проспект»

Дебоширы устроили разборки с полицией на станции «Гражданский проспект»
Мужчин оставили в метро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Нетрезвые дебоширы устроили погром на станции метро «Гражданский проспект». Нарушителей порядка пришлось сопроводить полиции.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 января. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

Двое нетрезвых молодых людей пытались толкать других пассажиров, параллельно что-то выкрикивая. Их веселье в метро прервала встреча с сотрудниками полиции. При этом дебоширы очень агрессивно отвечали на вопросы сотрудников.

В итоге объяснять свое поведение молодым людям пришлось в отделении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир «Чижика» пропустил свою остановку и разбил стекло в кабину водителя. По предварительным данным, 32-летний горожанин проехал свою остановку и запаниковал. Он потребовал у водителя остановить трамвай, после чего ударил аварийным молотком по двери в кабину водителя, от чего стеклянная конструкция разбилась.

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