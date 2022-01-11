Уборочная техника снова прошла стороной Калининский район

Уборочная техника снова прошла стороной Калининский район
Уборочная техника в Петербурге 11 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако в некоторых районах ее почти не видно.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Спецтехника сосредоточена в Московском, Невском и Красносельском районах. В Калининском и Выборгском районах техники крайне мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что улицы в Петербурге снова замело снегом. Однако уборочная техника не торопится его убирать. Скоро из-за потепления снег начнет таять и превратится в гололед.

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