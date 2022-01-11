Эксперт посоветовал хранить наличные деньги в валюте

Эксперт посоветовал хранить наличные деньги в валюте
Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход. Фото: Pixabay

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что при отсутствии планов покупки в рублях лучше хранить наличные деньги в валюте.

«Если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт порекомендовал выбирать для валютных инвестиций только активы, которые приносят доход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист заявил на YouTube-канале «Закон и порядок в США», что рост доллара в цене станет одним из последствий глобального экономического кризиса, который уже наступил во многих странах. Он отметил, что в случае наступления настоящего апокалипсиса в мировой экономике курс доллара взлетит в небо.

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