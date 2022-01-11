Стало известно, каким категориям россиян могут выплатить по 10 тыс. рублей

Стало известно, каким категориям россиян могут выплатить по 10 тыс. рублей
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: скриншот мероприятия

Эксперт рассказал, какие категории россиян могут рассчитывать на выплаты в 10 тыс. рублей в этом году.

По словам аналитиков, президент РФ Владимир Путин может анонсировать выплаты для Наиболее уязвимых категорий граждан во время послания Федеральному собранию, которое, как предполагается, состоится в период с конца января до февраля 2022 года, primpress.ru.

Напомним, в прошлом году российский лидер во время послания объявил о нескольких денежных выплатах.

Такое заявление ожидали еще во время пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2021 года, но этого не случилось.

Предполагается, что во время послания собранию президент объявит о необходимости оказания поддержки пенсионерам и семьям с детьми. По прогнозам экспертов, сумма выплат составит 10 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января. Часть мер социальной поддержки теперь передается в ПФР, в то время как раньше этими вопросами занимались Роструд и органы соцзащиты.

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