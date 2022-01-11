Названы изменения, которые ждут всех пенсионеров в новом году

Многие российские пенсионеры могут получить свои пенсии за январь уже в декабре. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Многие российские пенсионеры могут получить свои пенсии за январь уже в декабре. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В наступившем году пенсионеров ждет целый ряд изменений. Перечислим некоторые из них.

В этом году российские органы государственной власти обязали проактивно информировать граждан о положенных им выплатах и льготах. Планируется, что граждане начнут получать полезные для них сведений из всех возможных источников, сообщает PensNews.

Таким образом ответственность за то, что гражданин вовремя не оформил ту или иную выплату перекладывается на профильный орган. В том случае, если такая ситуация произойдет, человеку произведут перерасчёт выплат.

В качестве основного источника такого информирования будет выступать система ЕГИССО, куда уже загружено большинство данных о гражданах и со временем эти данные будут только пополняться. Ожидается, что оформление различных выплат станет более оперативным.

С января начал действовать Единый федеральный информационный регистр. Там будут фиксироваться и накапливаться все данные о населении России. Заниматься сбором данных будет в основном Федеральная налоговая служба. Так же информация будет поступать из ЗАГСов, паспортных столов и других ведомств. В будущем возможно объединение поступающей информации с Единой биометрической базой данных.

Кроме того, с января этого года все пособия по больничному листу, которые относятся к ведению Фонда социального страхования перейдут на беззаявительную форму, то есть после выхода с больничного сотрудник не обязан подавать соответствующее заявление работодателю. Больничные листы будут выдаваться только в электронной форме. Оплата больничных перейдет в автоматический режим. Без предварительного заявления деньги будут перечисляться непосредственно из ФСС.

В наступившем году ряд социальных пособий перейдет в ведение Пенсионного фонда. Это пособия на детей неработающих граждан, компенсации, пострадавшим от радиации, а также страховые премии инвалидам по договорам ОСАГО. Ранее этими выплатами занималась соцзащита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.