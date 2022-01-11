Стало известно, сколько в среднем мечтают зарабатывать россияне

Названа средняя желаемая зарплата жителей России. Для счастья жителю РФ необходимо более 150 тысяч рублей.

Так, сервис «Работа.ру» провел специально исследование, согласно которому выяснилось, что россияне хотели бы зарабатывать ежемесячно 166 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалистов, желаемая зарплата у мужчин и у женщин различается. Сильный пол был бы спокоен если б каждый месяц имел 187 тысяч рублей, женщина бы хотела получать 138 тыс. рублей.

В Москве, в среднем, мужчина мечтает зарабатывать порядка 201 тыс. рублей, москвички же хотят — 157 тысяч рублей.

Отмечается, что в исследовании поучаствовали свыше 7 тысяч человек старше 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что при отсутствии планов покупки в рублях лучше хранить наличные деньги в валюте.