Эксперт рассказала, каких пенсионеров в России ждёт побор в 13%

Пенсионеры в России могут копить и получать пенсию как в государственном, так и негосударственном пенсионном фонде.

Пенсионный эксперт Натали Феофанова напомнила, что пожилым гражданам не следует забывать, что любой их доход подлежит налогообложению в объёме 13%. Эксперт объяснила, почему пенсия государственного обеспечения не облагается НДФЛ, а с негосударственной уже может вычитаться налог, сообщает онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия».

Дело в том, что этот вид пенсии считается дополнительным. Она тоже может не облагаться подоходным налогом при условии, если договор с негосударственного пенсионного фонда заключён самим вкладчиком, а взносы перечисляются туда только самим человеком. В том случае, если за это отвечает еще и его работодатель, то тогда налоги с этой суммы придётся платить.

При этом после наступления момента, когда можно распоряжаться и тратить накопленные таким образом деньги, с них уже будет взят налог. Тогда ещё раз платить какие-либо сборы будет уже не нужно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.