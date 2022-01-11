Задержан подозреваемый в нападении на посетителей бара на Васильевском острове

Задержан подозреваемый в нападении на посетителей бара на Васильевском острове
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержан мужчина, который бросался на посетителей в баре на 7-ой Линии Васильевского острова.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию с явкой с повинной обратился мужчина 1992 года рождения. Он подозревается в том, что в ходе обоюдной драки, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом нанес несколько ударов двоим потерпевшим.

Инцидент произошел вечером 7 января на 7-й линии ВО, 72/17. Около 20:05 в полицию поступило сообщение о мужчине, который в неадекватном состоянии бросался предметами в посетителей бара и взял в руки нож. Мужчина успел скрыться до приезда правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, с места происшествия были госпитализированы двое мужчин 52 и 55 лет. Первый получил раны бедра и уха, второй – груди. Оба – в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 п. з УК РФ. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции по «горячим следам» задержали автомобилиста, устроившего поножовщину на АЗС.

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