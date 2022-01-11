Россиян с недвижимостью предупредили о массовом отъёме квартир

Подобный сценарий может начать носить в России массовый характер при серьёзном ухудшении социально-экономической обстановки. Фото: pixabay.com

Подобный сценарий может начать носить в России массовый характер при серьёзном ухудшении социально-экономической обстановки. Фото: pixabay.com

Жителям России, которые в прошлом и позапрошлом году взяли ипотеку, ни в коем разе нельзя терять свой стабильный доход.

Экономист Михаил Хазин заявил, что в итоге такая ситуация может окончиться для человека потерей своего жилища, передает «Говорит Москва».

По мнению специалиста, большое количество граждан, взявших жилищный кредит под низкий процент в рамках реализации государственной программы, могут столкнуться невозможностью обслуживания своих финансовых обязательств. Это случится, если в следующие несколько лет они потеряют свое место работы. Реакция банка на просрочку не заставит себя ждать.

Возможно, что банк пойдет навстречу: даст ипотечные каникулы или реструктурировать долг. Однако в случае безнадежной ситуации человека попросят освободить квартиру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВТБ увеличил ставки по ипотеке до 10,3%. Однако льготные программы изменяться не будут.