В Петербурге пенсионерка перевела «брокерам» более 2 млн рублей

В Петербурге пенсионерка перевела «брокерам» более 2 млн рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга пенсионерка стал жертвой мошенничества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 января в полицию обратилась женщина 1956 года рождения, проживающая на проспекте Культуры. Она рассказала, что на сайте брокерской организации NvestPro с целью заработка на инвестициях оставила свои контактные данные.

После чего ей позвонил неизвестный мужчина, который представился главой аналитического отдела. В итоге после разговора доверчивая пенсионерка перевела на различные счета 2 288 125 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков».

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