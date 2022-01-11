В Петербурге пенсионерка перевела «брокерам» более 2 млн рублей

В Калининском районе Петербурга пенсионерка стал жертвой мошенничества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 января в полицию обратилась женщина 1956 года рождения, проживающая на проспекте Культуры. Она рассказала, что на сайте брокерской организации NvestPro с целью заработка на инвестициях оставила свои контактные данные.

После чего ей позвонил неизвестный мужчина, который представился главой аналитического отдела. В итоге после разговора доверчивая пенсионерка перевела на различные счета 2 288 125 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков».