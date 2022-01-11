Экономист рассказал, что скоро доллар взлетит до небес

Экономист рассказал, что скоро доллар взлетит до небес
Доллар может резко вырасти, а потом также быстро упасть. Фото: Pixabay

Однако через некоторое время валюта начнет жёстко девальвировать.

Вполне возможно, что курс доллара сильно вырастет на фоне экстренных и непредвиденных ситуаций глобального масштаба. Так считает экономист Валентин Катасонов, передает YouTube-канал «День ТВ».

Несмотря на кризис, эксперт считает, что доллар США все равно будет увеличиваться. Основной причиной этому послужит отсутствие у доллара сопоставимых по ликвидности альтернатив во всём мире.

Специалист отметил, что совсем скоро должен наступить тот самый момент, когда можно быстро заработать на росте курса доллара, купив его, а затем продав. Шансы на возникновение новых потрясений будут очень высоки.

При этом, пройдет какое-то время и доллар начнет девальвировать потому, что в условиях разрушения старой модели экономики ему всё же начнут искать более перспективную замену.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как разбогатеть с помощью игрушек.

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