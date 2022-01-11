Житель Колпино остался без автомобиля из-за долга по алиментам

Жителя Колпино накопил долгов по алиментам на 1 млн рублей и остался без автомобиля.

По данным в пресс-службе ГУФССП по Санкт-Петербургу, 46-летний мужчина уклонялся от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям. Судебным приставом был применен весь комплекс мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы России, арест банковских счетов и запрет регистрационных действий в отношении имущества должника.

Когда автомобиль марки «Лада Веста» был обнаружен мобильной группой «Поток», мужчина все равно не хотел оплатить задолженность. В итогу машину отправили на специализированную стоянку для дальнейшей реализации.

Вырученные средства от продажи автомобиля перечислят детям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разысканный судебными приставами житель Петербурга погасил полумиллионную задолженность в пользу своих детей, живущих в детском доме.