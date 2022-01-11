Более 100 заведений объявили бойкот QR-кодов в Петербурге

Более 100 заведений объявили бойкот QR-кодов в Петербурге
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Более 100 заведений и магазинов поддержали бойкот QR-кодов в Петербурге. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» 11 января петербургский ресторатор Александр Коновалов.

Список заведений, которые не собираются проверять у своих клиентов QR-код, опубликован на отдельном сайте. На утро 11 января там было 84 предприятия, еще 20 заявок на модерации, отметил предприниматель.

Напомним, Александр Коновалов объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек.

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