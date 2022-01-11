В Петербурге заменят свыше 20 тыс. мусорных контейнеров

Замена в Петербурге произойдет в рамках мусорной реформы.

Известно, что «Спецтранс», как только прекратил действовать контракт, начал работать в Ленинградской области. Так, компания «Автопарк № 6 Спецтранс», которая больше не будет вывозить мусор из Северной столицы, заберёт порядка 20 тысяч своих баков для отходов из семи районов города на Неве. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Имеются в виду площадки Красногвардейского, Невского, Калининского, Приморского, Выборгского, Петроградского и Центрального районов. Баки должны вывести за первый квартал наступившего года. Мусор же из этих баков компания вывезет на спец. полигон за свой счет.

Напомним, что в первых числах января горожане жаловались на плохую уборку мусора в северной части Петербурга. В «Невском экологическом операторе» посчитали, что виноваты недобросовестные подрядчики, не получившие новые контракты. Якобы они перестали следить за территориями еще до истечения договоров. Однако в «Спецтрансе» в ответ заявили, что работы на территории семи районов были прекращены в 23:59 31 декабря 2021 года.

В компании заявили, что мощности нового перевозчика не смогли обеспечить нормальный вывоз отходов, которых скопилось очень много за новогодние каникулы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбуждено 19 дел по факту несвоевременного вывоза мусора.