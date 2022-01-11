Петербуржцев МЧС предупредило о плохой погоде 12 января ночью

Петербуржцев МЧС предупредило о плохой погоде 12 января ночью
В Петербурге завтра ожидают изморось. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, горожан ждут настоящие морозы.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу во вторник, 11 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице в ночь с 11 на 12 января прогнозируется изморозь.

11 января в Санкт-Петербурге с сохранением на ночь 12 января местами ожидается изморось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы продолжают жаловаться на уборку города в зимний период. Огромные сугробы мешают не только пешеходам, но и создают аварийную ситуацию на трассах города. Так, нечищеная обочина и выезды на дорогу на Лермонтовском проспекте значительно затруднили проезд для транспорта. Пешеходов же ждет гололед.

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