Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 66 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 11 января.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 698 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 317 687 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 684 204 случая коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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