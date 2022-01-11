Мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве жены, скончался

Роберт Дерст, которого обвинили в убийстве собственной жены ушел из жизни на 79-м году жизни.

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на адвоката Дерста.

Напомним, что мультимиллионера Роберта Дерста из США приговорили к пожизненному заключению за убийство своей подруги Сьюзан Берман. Также мужчину обвиняли в убийстве своей жены Кэтлин.

Защита Дерста Чип Льюис заявил, что его клиент умер 11 января рано утром, при этом мультимиллионер продолжал находиться под стражей в управлении исправительных учреждений штата Калифорния.

«Его смерть была обусловлена естественными причинами, связанными с рядом проблем со здоровьем, о которых мы неоднократно сообщали суду за последние несколько лет», — рассказал Льюис.

Стоит отметить, что в медучреждение Дерста доставили, чтобы обследоваться. Его адвокаты говорят, что когда у Дерста остановилось сердце, доктора не смогли его реанимировать. По мнению юристов мультимиллионера, на здоровье мужчины повлиял коронавирус.

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