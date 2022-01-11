Председатель Европарламента скончался из-за проблем с иммунной системой

Спикер Европарламента Давид Сассоли ушел из жизни на 66-м году жизни. Виной всему проблемы с иммунной системой.

Незадолго до кончины Сассоли угодил в больницу, причиной тому стали серьезные проблемы с иммунной системой. Врачи не смогли спасти председателя Европарламента. Об этом сегодня, во вторник, 11 января, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо, пишет ANSA.

По словам Роберто Куильо, спикер Европарламента умер 11 января в 1:15 утра, это 03:15 по московскому времени в городе Авиано, там же он и лежал в больнице.

Пресс-секретарь отметил, что о месте и дате похорон скоро сообщат.

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